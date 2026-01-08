Kolbud Serwis zaprasza do spotkania na targach Maintenance Poland 2026
Firma Kolbud Serwis potwierdza swój udział w nadchodzącej edycji targów Maintenance Poland, które odbędą się w dniach 20–22 stycznia 2026 roku w centrum wystawienniczym Ptak Warsaw Expo. Wydarzenie to stanowi jedno z kluczowych spotkań branży utrzymania ruchu, skupiając przedstawicieli przemysłu, logistyki oraz infrastruktury technicznej z całej Polski.
Stoisko otwarte na rozmowę

Podczas targów Kolbud Serwis zaprasza odwiedzających do swojego stoiska, które będzie przestrzenią bezpośrednich rozmów z zespołem specjalistów. Eksperci firmy odpowiedzą na pytania dotyczące serwisu i konserwacji bram przemysłowych oraz systemów przeładunkowych, a także przedstawią podejście oparte na prewencji, regularnych przeglądach i szybkiej reakcji serwisowej.

Firma od wielu lat wspiera przedsiębiorstwa w utrzymaniu sprawności infrastruktury technicznej, pracując zarówno przy bieżącej obsłudze serwisowej, jak i przy naprawach awaryjnych czy modernizacjach urządzeń. Udział w targach Maintenance Poland to dla firmy możliwość zaprezentowania praktycznego spojrzenia na utrzymanie ruchu oraz wymiany doświadczeń z osobami odpowiedzialnymi za ciągłość pracy obiektów.

Znaczenie profesjonalnego serwisu

W realiach nowoczesnego przemysłu niezawodność infrastruktury technicznej ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i efektywność operacyjną. Obecność Kolbud Serwis na targach podkreśla rolę świadomie zaplanowanego serwisu jako elementu wspierającego stabilne funkcjonowanie zakładów produkcyjnych i centrów logistycznych.

Zaproszenie dla mediów i gości

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów branżowych oraz uczestników targów do odwiedzenia swojego stoiska podczas Maintenance Poland 2026. Spotkanie będzie okazją do rozmów o aktualnych wyzwaniach rynku oraz do nawiązania kontaktów, które mogą zaowocować długofalową współpracą.

Kolbud Serwis na targach Maintenance Poland 2026



