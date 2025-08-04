Bramy przeciwpożarowe w przemyśle – niewidzialna linia obrony, która może uratować wszystko

Co to są bramy przeciwpożarowe?
Bramy przeciwpożarowe to specjalistyczne przegrody ogniowe, które mają za zadanie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, dymu i wysokiej temperatury w obrębie budynku. W razie pożaru automatycznie zamykają się i tworzą barierę pomiędzy strefami pożarowymi. Ich działanie jest ściśle zintegrowane z systemem sygnalizacji pożarowej i spełnia restrykcyjne normy ognioodporności.
Najważniejszym parametrem bramy przeciwpożarowej jest klasa odporności ogniowej oznaczana jako EI:
- E – szczelność ogniowa (brama nie przepuszcza ognia ani dymu),
- I – izolacyjność termiczna (powierzchnia po drugiej stronie nie nagrzewa się nadmiernie),
- liczba (np. EI60, EI120) oznacza ilość minut, przez które brama utrzymuje właściwości ochronne.
Gdzie i kiedy stosować bramy przeciwpożarowe?
Zgodnie z polskimi i unijnymi przepisami (m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz normy PN-EN 16034), bramy przeciwpożarowe są wymagane w budynkach, które:
- przekraczają określone powierzchnie i kubatury,
- są podzielone na strefy pożarowe,
- przechowują materiały łatwopalne lub niebezpieczne,
- mają wydzielone drogi ewakuacyjne.
To rozwiązania projektowane z myślą o:
- zakładach przemysłowych i produkcyjnych,
- halach magazynowych i centrach logistycznych,
- obiektach handlowych i galeriach,
- szpitalach, hotelach, szkołach i budynkach użyteczności publicznej,
- parkingach podziemnych i tunelach.
Najczęstsze branże korzystające z bram ogniowych
Przemysł i produkcja
Zakłady produkcyjne korzystają z bram przeciwpożarowych do oddzielenia stref technologicznych i magazynowych. Chronią linie produkcyjne, maszyny i dane przed zniszczeniem oraz umożliwiają bezpieczną ewakuację pracowników.
Magazyny i logistyka
Centra logistyczne i hurtownie często mają duże powierzchnie wymagające podziału na strefy pożarowe. Bramy ogniowe pomagają zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia wśród składowanych towarów – szczególnie łatwopalnych.
Obiekty publiczne i handlowe
Galerie handlowe, szpitale, szkoły i biurowce stosują bramy ogniowe do zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i wind – czyli dróg, które muszą pozostać dostępne podczas ewakuacji.
Rodzaje bram przeciwpożarowych
Na rynku dostępnych jest kilka technologii bram ogniowych. Dobór zależy od typu budynku, dostępnej przestrzeni i klasy odporności ogniowej.
Rodzaj bramy: Przesuwne poziome
Zalety: Solidna konstrukcja, wysoka odporność (EI60–EI240)
Zastosowanie: Magazyny, hale, produkcja
Rodzaj bramy: Roletowe (rolowane)
Zalety: Kompaktowe, łatwe w montażu
Zastosowanie: Miejsca z ograniczoną przestrzenią
Rodzaj bramy: Podnoszone pionowo
Zalety: Zajmują mało miejsca, szybkie
Zastosowanie: Parking podziemny, centra logistyczne
Rodzaj bramy: Kurtyny ogniochronne
Zalety: Elastyczne, rozwijane tylko w razie potrzeby
Zastosowanie: Galerie, teatry, lotniska
Rodzaj bramy: Segmentowe ogniowe
Zalety: Duże wymiary, dobra izolacja
Zastosowanie: Hale przemysłowe i chłodnie
Wszystkie typy bram mogą być zautomatyzowane i zintegrowane z systemami sygnalizacji pożarowej oraz zasilane awaryjnie (UPS).
Normy, certyfikaty i zgodność z przepisami
Bramy przeciwpożarowe muszą posiadać odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych (DoP) i być zgodne z normą PN-EN 16034. Oznacza to, że:
- przeszły badania ogniowe w akredytowanych laboratoriach,
- są zgodne z wymogami Prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej,
- mogą być legalnie stosowane na terenie UE.
Dodatkowo, dobrze dobrana brama przeciwpożarowa może:
- zwiększyć szansę na pozytywny odbiór budynku przez straż pożarną i nadzór budowlany,
- obniżyć składki ubezpieczeniowe,
- chronić przed odpowiedzialnością prawną w przypadku zdarzenia pożarowego.
Co warto zapamiętać?
- Bramy przeciwpożarowe to obowiązkowy element ochrony pasywnej w wielu budynkach przemysłowych i usługowych.
- Ich montaż zwiększa bezpieczeństwo, chroni majątek i ułatwia ewakuację.
- Dobór odpowiedniego typu bramy wymaga analizy projektu, ryzyka pożarowego oraz oczekiwanej klasy odporności.
- Warto postawić na certyfikowane rozwiązania od sprawdzonych producentów i montaż przez doświadczone firmy.
W obliczu realnych zagrożeń, jakimi są pożary w zakładach przemysłowych, bramy przeciwpożarowe stają się inwestycją o wysokim zwrocie – nawet jeśli nigdy nie zostaną użyte w akcji. Zapewniają spokój, zgodność z przepisami i bezpieczeństwo ludzi oraz infrastruktury.