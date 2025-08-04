Bramy przeciwpożarowe w przemyśle – niewidzialna linia obrony, która może uratować wszystko

Co to są bramy przeciwpożarowe?

Bramy przeciwpożarowe to specjalistyczne przegrody ogniowe, które mają za zadanie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, dymu i wysokiej temperatury w obrębie budynku. W razie pożaru automatycznie zamykają się i tworzą barierę pomiędzy strefami pożarowymi. Ich działanie jest ściśle zintegrowane z systemem sygnalizacji pożarowej i spełnia restrykcyjne normy ognioodporności.

Najważniejszym parametrem bramy przeciwpożarowej jest klasa odporności ogniowej oznaczana jako EI:

E – szczelność ogniowa (brama nie przepuszcza ognia ani dymu),



I – izolacyjność termiczna (powierzchnia po drugiej stronie nie nagrzewa się nadmiernie),



liczba (np. EI60, EI120) oznacza ilość minut, przez które brama utrzymuje właściwości ochronne.





Gdzie i kiedy stosować bramy przeciwpożarowe?

Zgodnie z polskimi i unijnymi przepisami (m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz normy PN-EN 16034), bramy przeciwpożarowe są wymagane w budynkach, które:

przekraczają określone powierzchnie i kubatury,



są podzielone na strefy pożarowe ,



przechowują materiały łatwopalne lub niebezpieczne ,



mają wydzielone drogi ewakuacyjne .





To rozwiązania projektowane z myślą o:

zakładach przemysłowych i produkcyjnych,



halach magazynowych i centrach logistycznych,



obiektach handlowych i galeriach,



szpitalach, hotelach, szkołach i budynkach użyteczności publicznej,



parkingach podziemnych i tunelach.

Najczęstsze branże korzystające z bram ogniowych

Przemysł i produkcja

Zakłady produkcyjne korzystają z bram przeciwpożarowych do oddzielenia stref technologicznych i magazynowych. Chronią linie produkcyjne, maszyny i dane przed zniszczeniem oraz umożliwiają bezpieczną ewakuację pracowników.

Magazyny i logistyka

Centra logistyczne i hurtownie często mają duże powierzchnie wymagające podziału na strefy pożarowe. Bramy ogniowe pomagają zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia wśród składowanych towarów – szczególnie łatwopalnych.

Obiekty publiczne i handlowe

Galerie handlowe, szpitale, szkoły i biurowce stosują bramy ogniowe do zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i wind – czyli dróg, które muszą pozostać dostępne podczas ewakuacji.

Rodzaje bram przeciwpożarowych

Na rynku dostępnych jest kilka technologii bram ogniowych. Dobór zależy od typu budynku, dostępnej przestrzeni i klasy odporności ogniowej.

Rodzaj bramy: Przesuwne poziome

Zalety: Solidna konstrukcja, wysoka odporność (EI60–EI240)

Zastosowanie: Magazyny, hale, produkcja

Rodzaj bramy: Roletowe (rolowane)

Zalety: Kompaktowe, łatwe w montażu

Zastosowanie: Miejsca z ograniczoną przestrzenią

Rodzaj bramy: Podnoszone pionowo

Zalety: Zajmują mało miejsca, szybkie

Zastosowanie: Parking podziemny, centra logistyczne





Rodzaj bramy: Kurtyny ogniochronne

Zalety: Elastyczne, rozwijane tylko w razie potrzeby

Zastosowanie: Galerie, teatry, lotniska

Rodzaj bramy: Segmentowe ogniowe

Zalety: Duże wymiary, dobra izolacja

Zastosowanie: Hale przemysłowe i chłodnie





Wszystkie typy bram mogą być zautomatyzowane i zintegrowane z systemami sygnalizacji pożarowej oraz zasilane awaryjnie (UPS).

Normy, certyfikaty i zgodność z przepisami

Bramy przeciwpożarowe muszą posiadać odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych (DoP) i być zgodne z normą PN-EN 16034. Oznacza to, że:

przeszły badania ogniowe w akredytowanych laboratoriach,



są zgodne z wymogami Prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej,



mogą być legalnie stosowane na terenie UE.





Dodatkowo, dobrze dobrana brama przeciwpożarowa może:

zwiększyć szansę na pozytywny odbiór budynku przez straż pożarną i nadzór budowlany,



obniżyć składki ubezpieczeniowe,



chronić przed odpowiedzialnością prawną w przypadku zdarzenia pożarowego.



Co warto zapamiętać?

Bramy przeciwpożarowe to obowiązkowy element ochrony pasywnej w wielu budynkach przemysłowych i usługowych.



Ich montaż zwiększa bezpieczeństwo, chroni majątek i ułatwia ewakuację.



Dobór odpowiedniego typu bramy wymaga analizy projektu, ryzyka pożarowego oraz oczekiwanej klasy odporności.



Warto postawić na certyfikowane rozwiązania od sprawdzonych producentów i montaż przez doświadczone firmy.

W obliczu realnych zagrożeń, jakimi są pożary w zakładach przemysłowych, bramy przeciwpożarowe stają się inwestycją o wysokim zwrocie – nawet jeśli nigdy nie zostaną użyte w akcji. Zapewniają spokój, zgodność z przepisami i bezpieczeństwo ludzi oraz infrastruktury.