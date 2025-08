Płyty i mosty sprężynowe – elastyczne rozwiązanie dla wydajnych i bezpiecznych przeładunków

Czym są płyty i mosty sprężynowe?

To urządzenia przeładunkowe, które służą do wyrównywania różnicy poziomów między rampą magazynową a pojazdem ciężarowym. W przeciwieństwie do zaawansowanych ramp hydraulicznych, płyty i mosty nie wymagają zasilania ani złożonej obsługi – wykorzystują prosty mechanizm sprężynowy, który pozwala na szybkie, bezpieczne i intuicyjne ustawienie platformy.

Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie przeładunku nawet w przypadku niewielkiej różnicy wysokości – szybko, sprawnie i bez dużych nakładów inwestycyjnych.

Dla kogo to rozwiązanie?

Płyty i mosty sprężynowe sprawdzają się szczególnie tam, gdzie:

Przeładunek nie odbywa się stale, ale regularnie – np. kilka razy dziennie lub tygodniowo.



Flota obejmuje różnorodne typy pojazdów , w tym zróżnicowane wysokości naczep.



Obsługa towaru odbywa się ręcznie lub z pomocą wózków paletowych .



Nie ma potrzeby inwestowania w rampy hydrauliczne (ze względu na koszty, miejsce lub specyfikę operacji).



Liczy się niskie zużycie energii i brak zależności od zasilania elektrycznego .





To idealna opcja dla magazynów regionalnych, hurtowni, zakładów rzemieślniczych, firm z własnym transportem oraz operatorów logistycznych obsługujących mniejsze wolumeny.

Korzyści z zastosowania płyt i mostów sprężynowych

1. Ekonomia inwestycji

Płyty i mosty są zdecydowanie tańsze w zakupie i eksploatacji niż zautomatyzowane rampy przeładunkowe. Nie wymagają instalacji hydrauliki ani sterowania – co redukuje zarówno koszty montażu, jak i późniejszej konserwacji.

2. Elastyczność użytkowania

Dostępne są różne warianty: aluminiowe i stalowe, stacjonarne oraz przesuwne, o nośności od kilkuset kilogramów do 6 ton. Bez problemu można dobrać rozwiązanie odpowiednie do konkretnego typu towarów, pojazdów czy warunków pracy.

3. Prosta, niezawodna konstrukcja

Sprężynowy mechanizm wspomagania sprawia, że obsługa mostu jest szybka i bezpieczna – nie wymaga użycia siły ani specjalistycznej wiedzy. Wystarczy jeden operator. Brak elektroniki oznacza mniejsze ryzyko awarii.

4. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Antypoślizgowa powierzchnia



Blokady zapadkowe



Stabilna konstrukcja

To wszystko zapewnia komfort i ochronę zarówno dla towaru, jak i pracowników – nawet w trudnych warunkach pogodowych lub przy intensywnej eksploatacji.





5. Oszczędność miejsca

Wersje przesuwne można łatwo przemieszczać wzdłuż rampy, wykorzystując tylko tę część, która jest aktualnie potrzebna. Idealne do magazynów o ograniczonej przestrzeni manewrowej.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Aby dopasować most lub płytę sprężynową do swoich potrzeb, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników:

Typ przewożonych ładunków – lekki towar na paletach czy ciężki sprzęt?



Sposób transportu wewnętrznego – ręczne wózki, wózki widłowe, czy też rampy kontenerowe?



Różnice poziomów – czy są niewielkie, czy bardziej znaczące (np. powyżej 300 mm)?



Warunki pracy – na zewnątrz, pod zadaszeniem, w niskiej temperaturze?



Częstotliwość użycia – kilka razy w tygodniu, czy kilka razy dziennie?





Przykładowe rozwiązania:

Most aluminiowy z mechanizmem sprężynowym – lekki, do 4,5 t nośności, idealny do wózków paletowych.



Most stalowy stacjonarny lub przesuwny – wyższa wytrzymałość, do 6 t, odporny na intensywne użytkowanie.



Mostek do ręcznych wózków paletowych – niewielki, składany, do magazynów bez rampy lub z niewielkim stopniem różnicy poziomów.





Podsumowanie – kiedy warto postawić na mosty sprężynowe?

Jeśli zależy Ci na:

szybkim i tanim wdrożeniu punktu przeładunkowego,



poprawie ergonomii i bezpieczeństwa pracy,



rozwiązaniu bezawaryjnym i niewymagającym zasilania,



możliwości dostosowania do wielu typów pojazdów,





…to mosty i płyty sprężynowe mogą być idealnym rozwiązaniem dla Twojego biznesu.

Nie zawsze trzeba inwestować w kosztowną infrastrukturę. Czasem wystarczy sprytna i prosta technologia, która daje realną wartość operacyjną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, który typ mostu sprawdzi się najlepiej w Twoim magazynie – skontaktuj się z doradcą technicznym firmy Kolbud Sp. z o.o. lub poproś o audyt strefy przeładunkowej. Dobrze dobrany most może usprawnić pracę bardziej, niż myślisz.