Pełna kontrola nad przeładunkiem. COMBILOK G1 dla profesjonalistów

Co to jest COMBILOK G1?

To w pełni zautomatyzowany system blokady kół, który uniemożliwia przypadkowy odjazd pojazdu podczas załadunku lub rozładunku. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie we wszystkich punktach, gdzie odbywa się przeładunek – niezależnie od branży czy wielkości floty.

COMBILOK chroni pracowników magazynu, kierowców, ładunek, sprzęt i infrastrukturę.

Dlaczego COMBILOK to narzędzie dla menedżera ruchu?

Zwiększenie bezpieczeństwa Zintegrowana sygnalizacja świetlna i dźwiękowa jasno wskazuje, kiedy pojazd może wjechać, a kiedy stanowisko nie jest gotowe. Blokada działa jednym przyciskiem – bez ryzyka błędu ludzkiego.



Pełna kontrola nad stanowiskiem przeładunkowym System współpracuje z bramą oraz rampą przeładunkową, co daje kompleksową kontrolę nad każdym etapem operacji. Można dopasować wysokość ramienia do niemal każdego pojazdu – również tych nietypowych – a całość obsługiwana jest z poziomu stanowiska wewnętrznego.



Skuteczna komunikacja COMBILOK zapewnia intuicyjną komunikację między kierowcą a pracownikiem magazynu. Dzięki zmianom świateł i wyraźnym sygnałom każdy wie, kiedy i co ma robić, bez potrzeby dodatkowych instrukcji czy ryzyka nieporozumień.



Trwałość i niezawodność System wykonany jest ze stali ocynkowanej, odpornej na trudne warunki pogodowe i intensywną eksploatację. Nie posiada wrażliwych mechanicznych elementów, które mogłyby ulec uszkodzeniu. To oznacza mniej przestojów i większą przewidywalność pracy.





Jak działa COMBILOK G1?

W stanie spoczynkowym światło wewnątrz magazynu jest czerwone, a na zewnątrz zielone – pojazd może dokować.



Po podjechaniu pojazdu pracownik uruchamia blokadę jednym przyciskiem.



Ramię wysuwa się automatycznie za kołem pojazdu, rozpoczynając blokowanie.



Światło zewnętrzne zmienia się na czerwone – blokada aktywna.



Po aktywacji blokady można otworzyć bramę i uruchomić rampę przeładunkową.



Po zakończeniu procesu rampa wraca do pozycji spoczynkowej, brama zostaje zamknięta, a blokada zwolniona.



Światła wracają do stanu początkowego – kierowca może odjechać.





Czas jednego cyklu wynosi około 30 sekund.

Elastyczność konfiguracji

COMBILOK oferuje dodatkowe opcje dostosowania, w tym:

ramię w wersji podwyższonej lub obniżonej,





ramię o 150 mm krótsze, jeśli brakuje miejsca,





dodatkową sygnalizację świetlną wewnątrz budynku.





System COMBILOK G1 automatyzuje najbardziej newralgiczny punkt procesu przeładunku: moment, w którym pojazd może odjechać. To rozwiązanie, które realnie zmniejsza ryzyko wypadków, poprawia komunikację, przyspiesza operacje i zwiększa kontrolę.

Dla osób zarządzających ruchem na placu, COMBILOK G1 to narzędzie, które wprowadza porządek, bezpieczeństwo i powtarzalność w codzienną logistykę.