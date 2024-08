Jak dbać bramę garażową przez cały rok? Poradnik

Spis treści:

Poradnik: zadbaj o bramę garażową w 6 krokach

Dlaczego warto dbać o bramę garażową?

Dbanie o bramę garażową — FAQ

Poradnik: zadbaj o bramę garażową w 6 krokach

Niezależnie od typu i marki bramy wykonywanie regularnych inspekcji oraz czynności serwisowych opisanych poniżej, jest kluczowe do zapewnienia jej niezawodnego działania w całym okresie eksploatacji. Skorzystaj z naszego poradnika, aby nie pominąć żadnego aspektu i kompleksowo zadbać o Twoją bramę garażową.

Krok 1. Regularne inspekcje wizualne

Co najmniej dwa razy w roku (wiosną i jesienią) uważnie przeglądnij całą bramę, mechanizm jezdny i napędowy. Zwróć uwagę na stan prowadnic, elementów jezdnych i uszczelek. Takie oględziny pozwalają zidentyfikować i naprawić drobne usterki, zanim staną się one poważniejsze.

Krok 2. Czyszczenie torów i prowadnic bramy garażowej

Usuń wszystkie zabrudzenia torów, rolek i zawiasów bramy. Wykorzystaj do tego ciepłą wodę, delikatny środek czyszczący i miękkie szmatki lub szczoteczki. Unikaj preparatów żrących oraz ściernych i ostrych narzędzi.

Krok 3. Smarowanie części ruchomych

Czyste ruchome elementy, takie jak sprężyny, zawiasy, rolki, łańcuch napędu, tory smaruj specjalistycznym smarem, aby zminimalizować tarcie, co wydłuży żywotność tych elementów. Pamiętaj, żeby nie przesadzać z ilością nałożonego smaru, ponieważ może to przyspieszyć gromadzenie się brudu. Z tego samego powodu nie nakładaj smaru bezpośrednio do prowadnic i na zewnętrzne powierzchnie rolek.

Krok 4. Kontrola i ewentualna wymiana uszczelek

Uważnie skontroluj stan wszystkich uszczelek bramy garażowej. Nawet niewielkie uszkodzenia mogą skutkować przedostawaniem się do garażu wody oraz zimnego powietrza, dlatego niezwłocznie wymieniaj zniszczone uszczelki

Krok 5. Test systemów bezpieczeństwa

Sprawdź działanie funkcji auto-reversu, ustawiając w świetle bramy przeszkodę. Po jej napotkaniu brama powinna niezwłocznie zatrzymać się, a następnie unieść. Skontroluj również działanie fotokomórek, zakrywając je podczas opuszczania bramy, co powinno skutkować jej automatycznym podniesieniem. Pamiętaj, że czujniki fotokomórek powinny być pozbawione zabrudzeń.

Krok 6. Konserwacja napędu

Napęd i piloty do bramy powinny być w dobrym stanie technicznym i bez uszkodzeń. Baterie w pilotach najlepiej wymieniać na jesień, ponieważ w warunkach zimowych ich sprawność ulega zmniejszeniu.

Dlaczego warto dbać o bramę garażową?

Stosując powyższe porady należycie zadbasz o swoją bramę garażową. To ważne, ponieważ nawet niewielkie usterki, nienaprawione w porę, szybko mogą spowodować większą awarię, której usunięcie zwykle okazuje się kosztowne.



Poza tym regularne czyszczenie i odpowiednie smarowanie elementów ruchomych zmniejsza opory towarzyszące ich pracy, co skutkuje wolniejszym zużyciem i brakiem uszkodzeń mechanicznych. Systematycznie i prawidłowo serwisowana brama garażowa pracuje bezpieczniej i wygodniej, a jej utrzymanie w nienagannym stanie jest tańsze.

Dbanie o bramę garażową — FAQ

Sprawdź odpowiedzi na najpopularniejsze pytania, dotyczące tego, jak dbać bramę garażową.

Jak czyścić bramę garażową?

Do mycia bramy garażowej stosuj łagodne detergenty oraz wodę pod niskim ciśnieniem. Najpierw spłucz większe zabrudzenia myjką ciśnieniową ustawioną na najmniejsze ciśnienie lub wodą z węża ogrodowego. W wiadrze wymieszaj ciepłą wodę z detergentem, a następnie za pomocą szmatki lub gąbki umyj bramę i tory jezdne. Nie dopuść do kontaktu wody z napędem bramy. Do usunięcie trudniejszych zabrudzeń użyj miękkiej szczotki. Następnie dokładnie wypłucz pozostałości środka myjącego strumieniem wody z węża lub myjką z najniższym ciśnieniem wody.

Czym smarować bramę garażową?

Do smarowania bramy garażowej warto stosować wyłącznie środki zalecane przez jej producenta. W ten sposób zyskujesz gwarancję, że zastosowany smar rzeczywiście wydłuży żywotność bramy, chroniąc ruchome elementy przed przyspieszonym zużyciem.

Czym zakonserwować bramę garażową?

Uszczelki bramy garażowej warto na jesień zabezpieczyć silikonowym środkiem, co zapobiegnie ich przymarzaniu. Elementy ruchome skutecznie konserwuje odpowiedni smar do bram garażowych.

Czym odświeżyć bramę garażową?

Zanim zaczniesz malować bramę garażową, upewnij się, że farba, którą wybrałeś, bezpiecznie i trwale pokryje powierzchnię bramy. Stosuj wyłącznie farby odporne na warunki atmosferyczne i nakładaj je zgodnie z zaleceniami producenta.