Spis treści:

Standardowy wymiar bramy garażowej

Jaki powinien być otwór do bramy garażowej?

Jakie są wysokości bram garażowych?

Jak dużą bramę wybrać? Czym się kierować?

Najpopularniejsze na rynku segmentowe bramy garażowe posiadają standardowe wymiary z przedziału 2,4 - 3 metrów szerokości oraz 2 metry wysokości. W takiej bramie wygodnie i bezpiecznie zmieści się większość pojazdów, w tym również SUV-y, których wysokość sięga ok. 1,8 metra.



Warto jednak pamiętać, że brama o standardowych rozmiarach będzie zbyt mała do garażu na dwa auta. Poza tym większe światło bramy na pewno będzie dla Ciebie bardziej funkcjonalne. Dlatego dowiedz się więcej na temat wymiarów bram garażowych.

Jaki powinien być otwór do bramy garażowej?

Standardowy pojazd osobowy ma szerokość od 1,8 do 2 metrów, ale należy do tego doliczyć również lusterka, dlatego przyjmuje się, że większość aut osobowych potrzebuje wjazdu do garażu o szerokości min. 230 cm. Brama musi być oczywiście większa. Potrzeba również nieco miejsca do jej montażu.

W praktyce przyjmuje się, że otwór dla standardowej, segmentowej bramy garażowej powinien mieć ok. 2,5 m szerokość (dla bramy 2400 mm) i ok. 2,25 metra wysokości (dla bramy o wysokości 200 cm). Jeżeli decydujesz się na większą bramę, sprawdź w jej specyfikacji dokładne wymiary otworu montażowego.

Jakie są wysokości bram garażowych?

Wysokość bramy garażowej w pewnym stopniu zależy od jej rodzaju. Dla modeli segmentowych standardem jest ok. 200 cm, przy czym często spotykana jest także wysokość 2,25 m.



Wysokość standardowych bram uchylnych zawiera się w przedziale od 2000 do 2200 mm w zależności od modelu i producenta. Nieco wyższe są bramy roletowe, ponieważ typowe modele mają ok. 240 cm wysokości, ale ich konstrukcja umożliwia elastyczne dopasowanie do wymiarów garażu.



Standardowe bramy dwuskrzydłowe również mają wysokość z przedziału 2 - 2,4 metra, ale w przypadku tej konstrukcji przed zakupem konkretnego modelu trzeba uwzględnić wymiary pozostawionego otworu, albo na etapie budowy pomieszczenia dopasować wielkość otworu do rozmiarów wybranej bramy.

Jak dużą bramę wybrać? Czym się kierować?

Intuicja podpowiada nam, że im większą bramę wybierzemy, tym będzie ona bardziej funkcjonalna, ale jak duża bramę wybrać? Można to szybko sprawdzić w konfiguratorze, dostępnym na tej stronie https://www.konfigurator.kolbuddom.pl/ Poniżej przedstawiamy wszystkie etapy jego obsługi.

Wybierz typ bramy

W pierwszym kroku wybierz typ bramy. Dostępne są bramy:

segmentowe,

roletowe,

rozwierne,

uchylne.

Określ wymiary otworu na bramę w garażu

W kolejnym etapie prześlij wymiary Twojego otworu bramowego. Wartości na rozwijanych listach odpowiadają standardowym rozmiarom bram, dlatego możesz je wykorzystać do uzyskania informacji o tym, jaki dokładnie otwór pozostawić. Na przykład minimalny otwór na standardową bramę segmentową musi mieć 2,25 m szerokości i 1,88 m wysokości. Możesz również podać własny rozmiar.

Pamiętaj, że pod sufitem musi znaleźć się miejsce na elementy montażowe bramy i ewentualnie napędu, dlatego minimalna wysokość nadproża powinna wynosić 12 cm.

Wybierz rodzaj przetłoczenia oraz strukturę powierzchni bramy

Teraz możesz wybrać rodzaj przetłoczenia oraz strukturę powierzchni. Opcje te wpływają przede wszystkim na estetykę bramy. Na przykład struktura Woodgrain, dostępna w wielu kolorach palety RAL, imituje naturalne drewno, natomiast Silkgrain to gładka powierzchnia, która doskonale komponuje się z budynkami o nowoczesnym designie.

Zdecyduj, jaki kolor będzie miała Twoja brama

Wybierz kolor bramy. Do dyspozycji są kolory standardowe oraz większość z kolorów RAL. Jeżeli zdecydujesz się typową kolorystykę, w okienku po prawej zobaczysz wizualizację Twojej bramy.



Sposób otwierania i dodatkowe opcje

W przedostatnim kroku zdecyduj, czy bramę będziesz otwierać ręcznie, czy automatycznie. Wybierz również opcje dodatkowe takie jak np. drzwi w bramie czy przeszklenia.

Wycena bramy garażowej

Po sprawdzeniu podsumowania w konfiguratorze, podaj dane do kontaktu. Doradca techniczny przedstawi Ci dokładną wycenę bramy, którą skonfigurowałeś. Będziesz mógł również zapytać o dodatkowe szczegóły lub wprowadzić modyfikacje w projekcie, aby dopasować go do wszystkich Twoich potrzeb i preferencji.