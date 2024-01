Inteligentny, czyli jaki? Oto najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w domach smart

Wraz z postępem technologii, coraz więcej wykonywanych przez nas czynności, także tych codziennych, ulega automatyzacji. Trend ten śmiało wkracza także do naszych domów, które dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych stają się coraz bardziej smart. Co to oznacza w praktyce i jakie rozwiązania wykorzystywane są w inteligentnych domach?